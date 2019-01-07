Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türk yöneticiler dünyaya örnek olacak işler yapıyor ve bulundukları şirketin global yöneticisi oluyor. Yenal Gökyıldırım da, birçok global şirketteki başarısının ardından geldiği MediaMarkt İcra Kurulu Başkanlığı görevinde şirketi Türkiye’nin en fazla büyüyen elektronik perakendecisi yaparken, Türkiye’yi de grubun en hızlı büyüyen ülkesi hâline getirince büyük bir transfer gerçekleşti. MediaMarktSaturn, Yenal Gökyıldırım’ı grubun İcra Kurulu Üyeliği ile Doğu Bölgesi Operasyon başkanlığına getirdi. Gökyıldırım bu görevle Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi olan şirketin Yunanistan ve İsveç yönetimini de üstlenmiş oldu. Atama aynı zamanda Türkiye’nin global yatırımcı için cazibesini koruduğunun, hâlâ cazip bir pazar olduğunun da göstergesi olarak yorumlandı.

TÜRKİYE, AVRUPA LİDERİ OLACAK

MediaMarkt’ın son 3 yıldır sağladığı değişim ve büyüme ile Türkiye’yi zirveye taşıdığını söyleyen Yenal Gökyıldırım, zirveye çıkışta hangi adımların atıldığını, bazı medya mensuplarıyla paylaştı. Gökyıldırım “Türkiye’de elektronik perakende yüzde 15 büyüdü, biz bunun üzerine çıktık. Net tavsiye skoru ile de zirvedeyiz. Müşterilerimize ‘memnun musunuz’ diye değil, ‘tavsiye eder misiniz’ diye sorduk. Bir şekilde bir şeyden memnun olursunuz ama tavsiye sorumluluk da getirdiği için bu zor bir kategoridir ve tüketicimizden en yüksek ‘evet’i aldık. Ardından mağazalarımızı tasarım, aydınlatma, zemin, raflar, oturup tecrübe etme alanlarıyla zenginleştirdik. Önümüzdeki dönemde yavaşlaması beklenen bir tüketim dönemi var ama Türkiye’nin dinamikleri çok güçlü” diye konuştu. Gökyıldırım, bir hedefinin de Türkiye’yi 2022’de Avrupa birincisi yapmak olduğunu ifade etti.

BU POZİSYONDA İLK TÜRK

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede MBA yapan, Philips’te Dubai, Viyana ve Amsterdam’da üst düzey yöneticilik yapan, Türkiye’ye döndüğünde Doğan ve LCW’de genel müdürlük yapan Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’ın global icra kuruluna getirilen ilk Türk olma unvanını da taşıyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'A ÖRNEK OLACAK

“Mağaza içi navigasyonu ilk hayata geçiren biziz. Mağazaya girdiğinizde neyin nerede olduğunu gösteren sistemimiz var. Elektronik raf etiketini başlattık. Bütün ürünlerin etiketi tek düğme ile bütün mağazalarda aynı oluyor. İlk robotumuz Almanya mağazasında. Gelenleri karşılayıp gideceği yere kadar götürüyor. Şimdi Avusturya’da kasasız alışveriş başladı. Bu Türkiye’ye de gelecek. Türkiye’de uyguladığımız ilkleri Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerine de götüreceğiz.”

GÖREVLERİ ULUSLARARASI

Yenal Gökyıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu. Philips’te 14 yıl İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da üst düzey görevlerinin ardından Türkiye’ye döndü. Şimdi Türkiye’den Avrupa’yı yönetecek.

600 BİN EVLİLİK VAR GİDECEK YOK BİTMEZ

Yenal Gökyıldırım, yaz aylarında yaşanan döviz atağından sonra satışların “Fiyat artmadan alayım” telaşıyla arttığını, ardından duraklama geldiğini ancak önümüzdeki dönem için beklentilerinin güçlü olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: 81 milyonluk nüfus ve dinamik. 600 bin evlilik, 150 bin boşanma var. Hepsi yeni ev kuracak. 100 bin öğrenci evi de eşya istiyor. Geçen yıl 2,5 milyon kişi kentlere göçmüş. Birçoğu eşyasını götürmek yerine gittiği yerde almayı tercih ediyor. 70 milyon telefon hattı var. Bunun telefon yenilemesi var, kılıfı var, şarj cihazı var. Bunları alt alta koyunca, geçen yıl civarında, yüzde 16 büyüyen bir pazar bekliyoruz.”