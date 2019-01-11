Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde en fazla on iki aya kadar taksitlendirme yapılmasına karar verdi.

BDDK açıklamasında şöyle denildi:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) yapılan ve 11/01/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca (Kurul) belirlenmesi düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11.01.2019 tarih ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu Yönetmelik değişikliği öncesinde Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı üç bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarılmıştır"