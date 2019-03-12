Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

Boru hatlarına körük üreten yerli firma Ayvaz, CERN’de kullanılmak üzere aldığı ilk boru körüğü projesinin prototiplerini gönderdi. Ayvaz Ürün ve Proje Yöneticisi Kadir Okumuş üretimle ilgili olarak “Körük çok hayati bir görev üstleniyor. Çok fazla çeşit var. Biz bir tanesiyle başladık. Bir tane daha siparişimiz oldu. Ona da yakında başlayacağız. Asıl konu büyük fotoğrafa ulaşabilmek” dedi.

ÇOK ZOR SÜRECİ BAŞARDIK

Kompansatörün dışarıdan bakıldığında sadece bir boru gibi görüldüğünü, ancak insanlar için yaklaşık 700 sayfalık bir kodu bulunduğunu, buna göre tasarlandığını anlatan Okumuş “Talepler bize ulaştı. Tanıtım yaptık. Know how’ımızı onlara aktarmaya çalıştık. Avrupa Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri Birliği’ne tek Türk üyeyiz. Orada iş yaptığımız için bunlardan da bahsettik” dedi. Termik, jeotermal, hidrotermik santraller, güneş enerjisine kadar pek çok sektör için ürünler ürettiklerini ifade eden Okumuş, bu projenin ilk olduğunu, devamının gelmesini beklediklerini, ikinci adımda 600 körüklük asıl projede 3-5 milyon avro gibi bir rakama ulaşılacağını vurguladı.

BÜYÜK ÇARPIŞMA BÜYÜK FIRSAT

CERN 2000 ile 2010 arasında tesislerini kurmuştu. Bu tesislere 15 milyar dolar kadar para harcayan CERN, 2012’de çarpışmalara başladı. Halihazırda çarpışmalarını durduran CERN, 2023 yılına kadar daha yüksek enerjili bir çarpışmaya hazırlanıyor. Çarpışmalar sonrası radyasyon seviyeleri yükseldiği için ekipmanın yüzde 70’inin değişmesi gerekiyor. CERN’in ekipmanının yüzde 70’i yeni baştan yapıldı. Söz konusu körüklerden, 27 kilometrelik halkada binlercesi kullanılıyor.