Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanında görev yapan basın mensuplarını ziyaret edip sohbet eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı “Bu yıl istihdamda rekor kıracağız. İstihdam 10 bini bulacak” dedi. THY’nin 66 bine yakın çalışanı bulunduğunu, bu yıl için 8 bin 430 istihdam için plan yaptıklarını hatırlatan Aycı, “Taşındıktan sonra bazı hizmetler için ilave çalışan ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Yılbaşından itibaren 4 bin 600 istihdamı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar sayıyı 10 bine tamamlayacağız. Bu yıl istihdam sayımız rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık, rekorlarla devam edeceğiz” dedi. Bu ay itibarıyla yüzde 98 zamanında kalkış performansı gördüklerini söyleyen Aycı, “Giden yolcu şu anda 60-70 bin civarı. Bayramda 80 bini bulacak. Bir nevi yeni bir sınav olacak. Pilotlarımız ve personelimiz buraya ısındıkça performans artıyor. THY, filoya katılacak yeni uçaklar için de yeni istihdama ihtiyaç duyduklarını söyledi.

DEĞİŞİM 31 MAYIS’A KADAR

İstanbul’daki seçimler sebebiyle 23 Haziran tarihli biletlerin 31 Mayıs’a kadar ücretsiz değişeceğini söyleyen İlker Aycı ve Basın Müşaviri Yahya Üstün gazetecileri ziyaret etti.