Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 3,8 milyon Arap turist ile rekor kıran Türkiye’ye Orta Doğu ülkelerinin ilgisi giderek artıyor. Bu yıl ilk çeyrekte Suudi Arabistan, BAE ve Katar pazarlarında düşüş kaydedilmesine mukabil Orta Doğu pazarı genelinde 2019 yılında ülkemize gelecek turist sayısında artış trendinin devam etmesi bekleniyor. Turist sayısının 2023 yılında ise yaklaşık iki katına çıkarak 6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Dubai’de gerçekleştirilen ATM Turizm Fuarı sonrasında hazırladığı rapora Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülkenin Türkiye olduğuna, Türkiye’nin rakip ülkeler karşısında avantajlı konumda yer aldığına dikkat çekildi.

DENİZ, KUM VE GÜNEŞ İÇİN DE GELİYORLAR

Arap turistlerin İstanbul ana destinasyon olmak üzere en çok Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Ordu ve Samsun’un tercih ettiği vurgulanan raporda, son dönemde yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladıkları ifade edildi. Raporda “Arap turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler hâlinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul her zaman Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor” denildi. Türkiye’nin tanıtımına önemli katkısı olan Türk dizilerinin birçok Arap ülkesinde yayından kaldırıldığı hatırlatılan TÜROB raporunda, bu kararın Arap dünyasının bu dizilere duyduğu hayranlık göz önüne alındığında şaşırtıcı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İşte rapordaki tespitler:

¥ Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 2018’de rekor kırarak 3,8 milyon oldu.

¥ İstanbul’da 2010 yılında toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2018 yılında yeni bir rekorla yüzde 25’e yükseldi.

¥ 2019 senesinin Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı ise bir önceki seneye nazaran yüzde 14 artışla 805 bine ulaştı. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan yüzde 30, BAE yüzde 18 ve Katar yüzde 13 düşerken Bahreyn yüzde 32, Irak yüzde 30, Ürdün yüzde 22 ve Kuveyt yüzde 19 arttı.

¥ Yemen, Irak, Suriye ve Libya’da süren güvenlik problemleri ile Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile süren siyasi ilişkilerimizin turizmi menfi yönde etkileme ihtimali bulunuyor.

¥ Türk dizilerinin birçok Arap ülkesinde yayından kaldırılmasının da menfi yönde tesiri olabilir.

Orta Doğu’dan ülkemize gelen turist sayısı

Sene Turist sayısı (Milyon kişi)

2008 1,6

2009 1,6

2010 1,8

2011 2,0

2012 2,1

2013 3,0

2014 3,3

2015 3,5

2016 2,5

2017 3,6

2018 3,8

2019 805 bin*