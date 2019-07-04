Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Business sınıfında seyahat eden yolcuların hizmetine sunulan setlerde çorap, kulak tıkacı, geliştirilmiş göz bandı ve uyarı çıkartmaları, Versace dudak losyonu, el losyonu ile yüz spreyi ve saç tokası bulunuyor. Versace setlerinin, erkek ve kadın yolcuların ihtiyacına göre ayrı hazırlanması da koleksiyonun en belirgin özelliği olarak ön plana çıkıyor. Farklı renklerde temin edilebilen çantaların şık ve fonksiyonel tasarımı, yolculuk sonrası kullanımı da cazip kılıyor. Kıtalararası ekonomik uçuşlarda sunulan Mandarina Duck setinde ise göz bandı, çorap, kulak tıkacı, dudak nemlendiricisi, diş fırçası ve diş macunu yer alıyor.