Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konut alıcılarının Haziran ayında peşinat kullanımının yüzde 50, banka kredisi kullanımının yüzde 14, senet kullanım oranının ise yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı rakamlarında adet bazlı stoklarda yüzde 1.50 oranında erime gözlendi. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 63’ü bitmiş, yüzde 37’si bitmemiş konut stoklarından oluştu. 2019 yılı Haziran ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Faiz oranlarının düşüşe geçmesiyle, hem konut kredisi kullanımı hemde konut satışları yeniden artacaktır” dedi.