Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı unvanını elde edecek Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin yer aldığını söyledi.

Bölgesel kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirten Aydın, projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere Barajlarının tamamlanmasıyla 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depolanacağını kaydetti.

Silvan Barajı'nın, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olacağını aktaran Aydın, bunların tamamlanmasıyla Diyarbakır'da yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP DOLGU YAPILIYOR



Genel Müdür Mevlüt Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı unvanına sahip olacak Silvan Barajı'nda dolgu çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Baraja 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Barajda günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmaktadır. Baraj, 175,50 metre yüksekliği ve 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Gövde kazıları büyük ölçüde tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatları devam etmektedir. 8 milyon 743 bin metreküplük gövde dolgusunda 6 milyon 170 bin metreküp dolgu imalatı tamamlandı. Barajda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı."

2020 yılı sonunda su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanının, bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacağını aktaran Aydın, "2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı proje tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1,7 milyar lira katkı ve 300 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacak." dedi.