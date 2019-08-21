Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk 7 ayında da sektör, 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar “2019’da 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz. Yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticiyle, toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan stratejik bir sektörüz. Ağustos ayının son haftası Miami’ye çıkarma yapacağız. Ardından Hong Kong’daki fuara katılacağız. Sonrasında da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Mücevher Birlikleri Konferansı, ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek. 500’e yakın ismi ağırlayacağız ve ihracat hedefimize ulaşacağız” dedi.