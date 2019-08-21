Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Bugüne kadar tespit edilen 20 bin kaçak yapı için de işlemler başlatıldı. Bakan Kurum, “20 bin kaçak konutun 7 bin 200’ü sahil kesiminde. 3 bin 260’ı ise Muğla’da. Denetimlerimiz sürecek. Kim olursa olsun, müsaade etmeyeceğiz. İmara aykırı bir durum varsa, ortadan kaldırılacak. Şu anda 100’ün üzerinde elemanlarımız sahada çalışıyor. Muğla’da bin 600 konut projesi ve 4 oteli mühürledik. İnşaat sahibi firmalar bir ay içerisinde gerekli işlemleri yapmazlarsa, devreye gireceğiz” dedi. Bakan Kurum, Bodrum’da dikkat çeken inşaatıyla tepki toplayan otel için de açıklamalarda bulundu. Hem kara hem deniz tarafında imara aykırılıklar olduğunu kaydeden Kurum, “Gerekli cezalar verildi ve mühürlendi. Aykırılıklar giderilinceye kadar inşaatlara devam edilmesi söz konusu olmayacak. Balık çiftlikleriyle ilgili de denetimleri yapmaktayız. Doğaya verilen zarar sebebiyle, ilgili çiftliklere 260 bin lira cezai işlem uygulanmıştır” şeklinde

konuştu.

Yanan yerler imara açılmayacak

Son günlerde yanan ormanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, “Buraların imara açılması söz konusu olamaz. Yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ayderimizi, Saldamızı daha iyi hâle getirerek gelecek nesillere aktaracağız” dedi.