Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Protokol kapsamında, brüt 3.500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, bu rakamı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Yıl geneli toplam değişim oranı, yüzde 19’u aşmış olacak” dedi. 2020 için ise 3+3 zam yapacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Uzlaştığımız zam oranları enflasyon altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkı da almaya devam edecek” diye konuştu.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da “Toplu iş sözleşmesinin ülkemiz, kamu çalışanları ve HAK-İŞ üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.