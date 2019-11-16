Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltı sebebiyle her yıl 100 milyar liralık gıda israf oluyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda daha tüketilmeden çöpe atılıyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Türkiye İsrafı Önleme Vakfına (TİSVA) göre Türkiye’de yılda 12 milyon ton yani 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını, bunun da 100 milyar lirasının serpme kahvaltıdan kaynaklandığını söyledi. Serpme kahvaltı kültüründen kaynaklanan israfın önlenebilmesi için önerilerde bulunan Bakal “İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz. Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı. Tüketiciler tükettiği ürün miktarınca ücret ödemeli. Örneğin tüketici patates kızartması istiyorsa 1 lira, zeytin istiyorsa 1 lira, reçel istiyorsa 2 lira gibi fiyatlandırma yapılmalı. Tüketici 5 liraya da 10 liraya da kahvaltı yapabilmeli. İsteyen tüketici eğer tüketebiliyorsa fiyatını ödemek şartıyla 20 liraya da kahvaltı yapabilmeli. Bu şekilde olursa tüketici hem tüketebileceğinden fazla ürün almaz hem de israf olmaz” ifadelerini kullandı.