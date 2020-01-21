Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düsseldorf Başkonsolosluğu resmi konutunda, Avrupa’da tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Pakdemirli, “Türkiye’nin hâlen harekete geçmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyeli var. İki bin 500’den fazla, coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünümüz mevcut. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikaye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars’ın kaşarından tutun da, belki 500’den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Devlet olarak her zaman yanınızdayız” dedi. Bugün itibarıyla Türkiye’nin Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, “Hâlâ yüzde yüz iyi planlama yapıyoruz diyemiyoruz. Örgütlenme konusunda Avrupa’nın birçok ülkesinden daha gerideyiz. Bir yandan daha fazla satıp bir yandan da parasal anlamda daha çok gelir getirecek duruma getirmemiz lazım” diye konuştu.