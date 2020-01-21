Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının Bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ikinci ünitenin inşaat lisansının 2019 Ağustos’ta verildiğini hatırlatan Dönmez, yakın zamanda bu ünitede inşaata başlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Dönmez, üçüncü üniteye ait inşaat lisansı başvurusunun proje şirketi tarafından geçen yıl yapıldığını anımsatarak, ilk beton öncesi temel çalışmalarına imkan veren “Sınırlı Çalışma İzni” için Nükleer Düzenleme Kurumunun değerlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. Resmi açılış töreni 8 Ocak’ta yapılan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın devreye alınmasıyla BOTAŞ ve özel sektörün mevcut anlaşmalarla temin ettikleri gazı Bulgaristan sınırı yerine Kıyıköy’den almaya başladıklarını dile getiren Dönmez, “BOTAŞ ve Gazprom arasında mevcut anlaşmaların yürütümü ve fiyata ilişkin görüşmeler devam ediyor” ifadesini kullandı.