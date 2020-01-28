Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın başında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80’i aşarken, vaka sayısı da üç bine yaklaştı. Virüs sebebiyle Kuzey Kore, Tayvan, Hong Kong, Malezya, Moğolistan ve Kazakistan Çin ile sınırlarını kapattı. Rusya Çin’e uçuşları durdururken Endonezya’da Çinlilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı yapıldı, Güney Kore’de alarm seviyesi yükseldi. Çin’de birçok şehrin karantinaya alınması, ülkede tüketimin azalması, üretimin de yakında durmasından endişe edilmesini gündeme getirdi. Bütün dünya piyasaları, bu boyutta bir tehlikenin ekonomileri de zora sokacağını ifade ediyor. Korona virüsünün Çin ekonomisini ciddi ölçüde etkileyebileceğini vurgulayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “Milyonlarca insan karantina altındayken nasıl üretim- tüketim olacak? Sadece Çin değil yoğun ticaret yaptığı ABD, Kore, Japonya, Avustralya ile işler zora gidebilir. Virüs yayılırsa dünya ekonomisi ciddi köstek yiyebilir. Bu ise finansal piyasalarda ciddi bir riskin gerçekleşmesi olarak görülebilir” dedi. ABD piyasalarında sert satışlar görülürse, sebebinin bu olacağını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: Çinli yetkililer kuluçka döneminde de virüsün bulaşabildiğini açıkladı. Global piyasalar haber sonrasında düşüşünü artırdı. Yani ateşi yüksek olmadığı için elini kolunu sallayarak ülkeye giren bir Çinli, 10 gün boyunca insanlara temas ediyor, ‘şak’ diye bir yerde düşene kadar kimse anlamıyor. Bu, işi daha tehlikeli hâle sokuyor. Dünyada krizler, umursanmayan sıkıntıların büyümesinden sonra ortaya çıkmaktadır.

ÇİNLİ TURİSTE YASAK GETİRELİM

Dünyada birçok ülke gibi Türkiye’nin de Çin’den doğrudan ve aktarmalı gelen yolculara yasak koyması gerekebileceğini kaydeden Yunus Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çünkü yüzde 1 Çinliden biraz para kazanacağız diye yüzde 99 turisti ve 82 milyon vatandaşı 5 milyon mülteciyi riske atmamak gerekiyor. Türkiye, yeni virüsü ülkeye sokmazsa büyük bir başarı sağlar. Aksi hâlde Allah korusun, İstanbul ve Antalya’da salgının başlaması turizm başta olmak üzere birçok sektörü bozabilir. İstanbul havalimanlarından 2019’da 104 milyon yolcu uçarken bunun sert düştüğünü görebiliriz. Risk almamak için yetkililerimizin acilen diğer ülkeler gibi Çinlileri, birkaç aylığına karşı ilaç bulunana kadar, ülkeye almaması ve tecride katılması gerekiyor.”

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN ÇIKTI

Virüs korkusuyla petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 60 doların altını gördü. Altının onsu yüzde 1’e yakın artışla 1.580 doları aşarken Borsa İstanbul’da yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşandı.