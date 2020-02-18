Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ın katılımıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, kritik konuların ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı ve Lütfi Elvan’ın yönettiği Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na yedi ülkeden katılım sağlandı. 92 ülkeden çok sayıda delegenin katılımıyla yapılan forumda özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanıldı. Forumda konuşan Güney Afrika’nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, teknoloji ve yapay zekâ teknolojilerinin, fakirliğin giderilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. “Aksiyon olmadan vizyon sadece bir rüyadır” diyen Mandela, teknoloji ve yapay zekânın, gıda güvenliği konusundaki endişeleri gidermeye yardımcı olabileceğini belirterek “Biz Afrika’da dijital yerliler diyebileceğimiz kişilerle zaten büyük bir değişim gözlemliyoruz. Onlar Afrika’nın geleceğini inovatif bir şekilde değiştiriyor. Startup’larımız büyük oranda günlük problemlere çözüm buluyor” dedi. Yedi anlaşmanın imzalanacağı forumda iki yatırımcı toplantısı düzenlenecek. Etkinlikte 42 ülkeden 100 start-up 260 küresel yatırımcıya sunum yapacak.