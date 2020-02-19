Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağdurların sorunlarını çözmek için kurulan Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım “Mağazalar ödenmeyen borca yüksek faiz uygulayarak vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar sözleşmeyi okumadığı için durumu fark etmiyor. İmza attıkları belgeyi okusunlar” dedi. Dernekten destek alan mağdurlardan Yücel Sevinç ise kardeşinin 9 yıl önce 4 bin 800 lira karşılığında bir mağazadan aldığı beyaz eşya ve mobilya sebebiyle aile olarak mağdur olduklarını anlattı. Sevinç “Kardeşimin ödeyemediği 4 bin 800 lira, 207 bin liraya kadar çıktı ve haciz işlemi başlatıldı. Avukatımızla yargıya başvurduk. Mağazadan arayıp ‘Sizin 8 bin lira borcunuz var, 3 bin lira verin kapatalım’ dediler. Bugün de arayıp ‘Borcunuz yokmuş’ diyorlar. Bu gibi sorun yaşayan birçok kişi var” diyor. Dernek yetkilileri ise, tebligatları bile okumayanlar olduğunu, bundan yararlananların tüketiciyi mağdur ettiğini ifade ediyor.