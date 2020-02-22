Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, şu an itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketin bulunduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 60,1 milyar lira, öz kaynak büyüklüğünün 26 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. Gülal, Erciyes Anadolu Holding’in Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezinde düzenlenen 2019 değerlendirme toplantısında, hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini hatırlattı.

Fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarla ekonomiye güç katmayı sürdürdüklerini belirten Gülal “Toplam çalışan sayımız 40 bin 668. Biz devraldığımız andan itibaren temel politika olarak ‘şirketler milletin malı ve emaneti’ dedik. ‘Bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak, şirketler katma değer üretmeye devam edecek’ politikasıyla çalışıyoruz. Bu şirketler öz kaynak büyüklüğü olarak yüzde 42 seviyesinde, aktif olarak da yüzde 39 seviyesinde bir büyüklüğe ulaştılar. Erciyes Anadolu Holding, şirketlerimiz arasında en büyüğü” dedi.



CİRO YÜZDE 70 ARTTI

Erciyes Anadolu Holding’i 2016 yılında devraldıklarını, şirketin kârlılığını yüzde 75, öz kaynağını da yüzde 52 artırdıklarını ifade eden Gülal “Biz bu holdingi aktif olarak yüzde 60,4 büyüttük. Cirosu da hemen hemen yüzde 70 yükseldi. Devraldığımızda borcun aktifteki oranı yüzde 26’ydı. 383 milyon dolar borcu, bugün 92 milyon dolara düşürdük” diye konuştu. Gülal, enflasyonla mücadele kapsamında şirketin ciddi bir desteği olduğunu, 2020 yılına gelinmesine rağmen fiyatların 2018 yılına göre uygulandığını bildirdi.

Holdingin kârlılığının 1 milyar lira seviyesine geldiğini belirten Gülal, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: Birinci derecede mahkeme, müsadere kararı verdi. İstinaf bunu onadı ve şu an dosya Yargıtay’da. En kısa zamanda oradan da onaylanmasını müteakip, buradaki hisselerin hazineye geçmesi kesinleşmiş olacak. Süreç böyle devam ediyor. Buradan sonrasında bir iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün...



408 milyon $ ihracat

Erciyes Anadolu Holding’in 2018 yılında 9,8 milyar TL olan cirosu, yüzde 14,3’lük artışla geçen yıl 11,2 milyar TL’ye yükseldi. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Alpaslan Baki Ertekin’in verdiği bilgilere göre; mobilya dünyasında açık ara önde olan şirket, bin 513 mağazaya ulaştı. 12 bin 150 kişinin çalıştığı holding, 2019 yılında 408 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ertekin, enerji grubunda yatırımlarının devam ettiğini, sosyal sorumluluk projelerinde de gerekli yatırımların yapıldığını kaydetti.



Erciyes Anadolu Holding kârını yüzde 81 artırdı

CEO Ertekin “2016’da 701 milyon olan vergi öncesi kâr, 2019’da 1 milyar 273 milyon TL’ye çıktı. Yüzde 81’lik artış var” diye konuştu.

Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılından bu yana yüzde 69,7 oranında büyüdü. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin “Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz” dedi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler’in de bulunduğu toplantıda önemli açıklamalar yapan CEO Alpaslan Baki Ertekin “Bir şirketi yönetmek sadece basiretli tacir gibi davranıp kârları, verimlilikleri, ihracatı artırmakla sınırlı kalmamalıdır. İçinden çıktığınız topraklara karşı da sorumluluğunuz var. İyi o zaman! Şehrin sosyalleşmesi için en önemli iki etmen olan Kayserispor ve Bellona Kayseri Basket’e duyarsız olalım! Bunlar küme düşsünler! Bir takım küme düştüğünde bir şehir küme düşer. Bunu unutmayın. Eğer bu şehrin imkânlarıyla, bu şehrin çocuklarının emek gücüyle bir şeyler kazanıyorsanız; bu şehrin sosyal alanlarında elinizi, vücudunuzu taşın altına koymak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

2016 yılında 6,6 milyar, 2018’de 9,8 milyar TL olan ciroyu, 2019’da 11,2 milyar TL’ye çıkardıklarını aktaran CEO Alpaslan Baki Ertekin, şöyle devam etti: 2019-2018 büyümesi yüzde 14,3, aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69,7’dir. 2016 yılında 630 milyon faaliyet kârı ile aldığımız holding, 2019 yılında 1 milyar 62 milyon TL faaliyet kârıyla devam etmiş. 2016-2019 döneminde yüzde 68,6 faaliyet kârlılığı artmıştır. 2016’da 701 milyon olan vergi öncesi kâr, 2019’da 1 milyar 273 milyon TL’ye çıkmış. Yani yüzde 81’lik artış var. 2016’da 568 milyon TL olan net kâr, 2019 yılında 1 milyarın biraz altında. Hedefimiz 1 milyardı, zorladık ama 3 milyonluk bir açığımız kaldı. İnşallah bu sene 1 milyar barajını da aşmış olacağız. Buradaki büyüme de yüzde 75,5’tir...

KAYSERİ İHA