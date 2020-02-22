Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri temasları sırasında açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli “Toplam 2 milyar 674 milyon lira destek ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olacak” dedi. Söz konusu ödemeler, dün saat 18.00 itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. AK Parti döneminde tarımsal desteklerin 12 kat arttığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki yıllarda da üreticimizin yanında olacağız. Ayrıca toplamda 44 milyar TL hayvan üretim desteği verdik. Avrupa Birliği’nde toplam hayvan varlığında birinci sıradayız, büyükbaşta da ikinciyiz” diye konuştu.