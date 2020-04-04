Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana online market alışverişinde talep patlaması oldu. Migros Büyük Mağazacılık Toptan ve e-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ev alışverişlerinin çoğunlukla online platformlardan yapıldığını belirterek son 20 günde evlere teslim sipariş sayısının üç kat arttığını bildirdi. Talebi karşılamak için hızla aksiyon alarak evlere teslimat yapan mağaza sayısını yüzde 50 artırdıklarını anlatan Bartın "45 bin kişilik çalışan ordumuzun bir kısmını Sanal Market’e kaydırdık. Bin kişiyi mağazalarımızda, bin 200 kişiyi de Migros Sanal Market operasyonlarımızda görev almak üzere ekibimize kattık. Önümüzdeki günlerde bin yeni işe alımla ek istihdamımız bir ayda 3 bin 200'e ulaşacak. Migros’un Sanal Market ailesine katılmak isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden başvurularını iletebilecek. Ağırlıklı olarak büyükşehirlerde yüksek talep yaşanıyor" diye konuştu.

Bartın, salgın öncesi Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44’ünün 35 yaşın üzerinde olduğunu ifade ederek bu oranın son 20 günde yüzde 57’ye yükseldiğini dile getirdi. Bartın şu bilgileri verdi: 21 Mart’ta yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrasında öğleden önceki 09.15 - 12.15 teslimat dilimini, siparişlerini daha hızlı ulaştırabilmek amacıyla bu müşterilerimizin siparişlerine ayırdık. Bu süreçte, Migros Sanal Market’ten alışveriş yapan 65 yaş üstü müşterilerimizin sayısı yaklaşık üç kat arttı. Migros Sanal Market’te minimum sipariş tutarı 60 TL ile verilebiliyor. Hizmet bedelimiz 150 TL’ye kadarki siparişlerde 5,90 TL, 250 TL’ye kadarki siparişlerde 3,90 TL’ye iniyor, 250 TL ve üzeri siparişler ise ücretsiz teslim ediliyor. Bu dönemde, 60 yaş ve üzeri müşterilerimizden teslimat ücreti almıyoruz.

Mustafa Bartın, bu zorlu süreçte teması minimuma indirmek için kapıda ödeme seçeneğini devre dışı bıraktıklarını, teslimatta 1,5 metrelik sosyal mesafeye özen gösterildiğini söyledi.



Evde C vitamini depoluyorlar

Türkiye'nin ilk dijital süpermarketi İstegelsin'in Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım mart ayında siparişlerin yüzde 80'in üzerinde arttığını belirterek "İlk başlarda temizlik ve hijyen malzemeleri, bakliyat çok satan ürünler arasındayken evde kalma süresi uzayınca alışveriş alışkanlıkları da normale döndü. Son zamanlarda en çok taze meyve sebze, özellikle de C vitamini bakımından zengin olan portakal, greyfurt ve limon gibi ürünler sipariş ediliyor" dedi. 11 Mart sonrası artan taleplere yetişebilmek için 100 kişiyi daha işe aldıklarını aktaran Yıldırım, 65 yaş üstü kullanıcılar için de sipariş destek hattı oluşturduklarını bildirdi.