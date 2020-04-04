Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de de görülmeye başladığı mart ayında enflasyon yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu. Harcama ve fiyat hareketleri üzerinde, salgının etkileri net görüldü. Ana harcama grupları itibarıyla enflasyonda aylık bazda en yüksek artış; yüzde 2,78 ile sağlık grubunda ve 1,95 ile gıdada gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 1,91 ile ulaştırmada görüldü.



Çıkanlar, düşenler

Ürün bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 45 ile sivri biberde gerçekleşti. Onu yüzde 30 ile patates, yüzde 25 ile limon, yüzde 16 ile sarımsak, yüzde 12 ile ayva ve portakal, yüzde 11 ile kuru soğan izledi. Evden çalışmanın artmasıyla bilgisayar ekipmanları yüzde 7,5 zamlandı. İlaç grubunda da fiyat artışı yüzde 7'ye yaklaştı. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 93 ile, bankayla para havale ücreti oldu. Bunu yüzde 18 yeşil soğan, yüzde 16 ile ıspanak, yüzde 15 ile domates, yüzde 14 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta ve motorin takip etti.