Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte kampanyaya destek veren firmalar:

∂ Yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ve kamu yararına yönelik destek çalışmaları kapsamında ilk günden bu yana 5,5 milyon TL katkı sağlayan FİBA Grubu, bundan sonra yapacağı maddi ve ayni destekler ile katkısının 12 milyon TL’ye ulaşacağını açıkladı.

∂ Kazancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aksa Grup Şirketleri, 5 milyon lira tutarında bağışta bulundu.

∂ Burgan Bank, ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 milyon TL bağış yaptı.

∂ Kampanyaya Körfez bölgesinin önemli yatırımcılarından Al Gazi Group da katıldı. Türk vatandaşlığı elde eden Al Gazi Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Edib Gazi, kampanyaya 1 milyon TL destek vererek “Biz de varız” dedi.

∂ Ak Gıda, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu personellerine, çabalarını desteklemek ve sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak için toplam 25 bin ton (3 bin 102 kutu) İçim Yoğurt ve 140 bin ton (656 bin 594 kutu) İçim Ayran gönderdi.

∂ Ankara Sigorta 1 milyon TL ile destek verdi.

∂ “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Erdemir’den 5,5 milyon TL ve Erdemir Maden’den 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL’lik destek geldi.

∂ HEKTAŞ 1,5 milyon lira bağışladı.