Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda İsveç, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka’dan seferler düzenleyecek olan THY yeni dönemde daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk defa dâhil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elâzığ, Amsterdam-Kayseri uçuşlarında biletler satışa açıldı. Planlanan uçuşları sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün “Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız” değerlendirmesinde bulundu.

THY ayrıca yarından itibaren İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlarını artırarak Türkiye’nin 34 şehrine uçuş başlatacak. Bu şehirler ise şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.



Uçak bileti aramaları 8 kat arttı

Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık ve otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış yaşadıklarını bildirdi.

Ferhat Yasak İSTANBUL İHA