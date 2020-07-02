Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de, koronavirüs salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlar 1 Haziran’da büyük ölçüde kaldırıldı. Salgın döneminde ödenmeyen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili “esnek” bir politika izlendi. Konut aboneleri ile küçük işletmelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Ancak enerjide, “normalleşme” 1 Temmuz itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriği ve gazı kesilecek.

Sektör temsilcileri, vatandaşların mağdur olmaması, enerjinin kesilmemesi, gecikme zammı ve kesme açma ücreti gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için, borçlu abonelerin en kısa sürede ilgili kurumlara başvurarak ödeme yapmaları gerektiğinin altını çiziyorlar.