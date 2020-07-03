Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
Hafta başından bu yana 389-395 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 391 lira seviyelerinden başladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.554 liradan satılıyor.
Altının onsu ise 1.776,24 dolar seviyelerinde bulunuyor. (NTV)