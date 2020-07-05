Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Açık alanlardaki fuarlar temmuz itibarıyla kapılarını açmaya başlayacak. Kapalı alanda yapılacak fuarlar ise eylüle ertelendi. Ekonomi için kritik öneme sahip fuarların yapılacağı alanlarda ciddi tedbirler uygulanacak. Alanlar için belirlenen ziyaretçi kapasitesi aşılamayacak. Fuar giriş çıkışları, turnike gibi araçlarla kontrol altına alınacak. Fuar alanında maske takılacak. Her stantta el dezenfektanı bulundurulacak. Alan, her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde organize edilecek. Stantlar arasında da en az üç metre mesafe bulunacak. Ziyaretçilerin fiziki mesafeye uymaları için gerekli tedbirler alınacak ve gerekli ikazlarda bulunulacak. Tuvaletler, sürekli titizlikle temizlenecek. Devamlı sıvı sabun ve kâğıt havlu bulundurulacak. Ateşi 38 derece üzerinde olanların fuar alanına girişine izin verilmeyecek.