Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sekiz olan organize sanayi bölgesi sayısı 18'e yükseldi ve istihdama büyük katkı sağlandı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz "2000'lerde GAP bölgesinde 1.000 imalat sanayii işletmesi varken şu anda bu sayı 4 bin 700'ün üzerine yükseldi. Bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 30 binlerden 230 binlere kadar yükseldi. Proje zamanla; sanayi, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve turizm gibi bütün sektörleri karşılayan bir proje hâline dönüştü. GAP'ın uygulandığı dokuz şehir olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta, bu yatırımlar artarak devam edecek" dedi.