Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle www.workupdemoday.ist üzerinden online olarak yapılan Demo Day etkinliğine yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı. 2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 6. dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun oldu. Programa dâhil olan 15 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 1,6 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım aldı.



İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, pandeminin ardından Workup Girişimcilik Programı’nı hızlıca online ortama taşıdıklarını belirterek 3,5 aylık dönemde toplam 35 online etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bali "İş Bankası olarak 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiğimiz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile devam ediyoruz" dedi.