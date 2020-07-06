Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 6 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Ekonomiyi takip edenler ve yatırım yapmak isteyenlerin dışında yaz aylarının gelmesi ile birlikte düğün sezonunun açılması altın fiyatlarının daha da merak edilmesine ve araştırılmasına neden oluyor. Son zamanlarda yükselişi ile dikkat çeken altın, el yakmaya devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı son dakika! İşte altın fiyatlarına dair merak edilenler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Temmuz anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı spot piyasada 625,60 lira, satış fiyatı ise 641,28 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 390,86 lira, satış fiyatı 391,08 lira seviyesinde yer alıyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 391,2 lira seviyesinden güne başladı.