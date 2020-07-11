Uluslararası kurumların, ülkelerin kamu borç stokunun millî gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Bakan Albayrak "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bakan Albayrak, ülkelerin kamu borç stokunu gösteren bir grafik de paylaştı. Buna göre Türkiye en düşük borçluluk oranına sahip ülkeler arasında; Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
Borçlarda en iyi 4'üncü ülkeyiz
11.07.2020 - 03:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınının bütün dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini hatırlattı.
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717188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717188.aspx
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