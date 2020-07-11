Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kurumların, ülkelerin kamu borç stokunun millî gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Bakan Albayrak "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bakan Albayrak, ülkelerin kamu borç stokunu gösteren bir grafik de paylaştı. Buna göre Türkiye en düşük borçluluk oranına sahip ülkeler arasında; Estonya, Lüksemburg ve Bulgaristan'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.