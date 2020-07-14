Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu. OPEC üyesi ülkeler içinde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü. İran'ın günlük üretimi geçen yıl, bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile geriledi. Venezuela'nınki ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi. Öte yandan dünya genelinde geçen sene günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi Rusya ve Suudi Arabistan izledi.