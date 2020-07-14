Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu. OPEC üyesi ülkeler içinde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü. İran'ın günlük üretimi geçen yıl, bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile geriledi. Venezuela'nınki ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi. Öte yandan dünya genelinde geçen sene günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi Rusya ve Suudi Arabistan izledi.
Venezuela-İran petrolde küçüldü ABD büyüdü
14.07.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2018'de yüzde 41,2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a geriledi.
Etiketler : opec,petrol,
717864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717864.aspx
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