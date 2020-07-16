Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afiniti Türkiye ofisinin kurucularından, şirketin Global Teknoloji Operasyonları Başkanı Ömer Akkentli, Afiniti'nin dünyada ana işi yapay zekâ olan ve değeri 1 milyar doların üzerinde olan dokuz şirketten biri olduğuna işaret ederek "Washington merkezli bir şirket olarak dünyanın 23 ülkesinde ofislerimiz var. Toplamda 1.400 çalışanımız var. Şirketin değerlemesi ise 2 milyar doların üzerinde. Dünyanın 23 ülkesinde ofisimiz olmasına rağmen sadece ABD, İngiltere ve Pakistan'da teknoloji ekiplerimiz var. Bu ülkelere ek olarak Türkiye'yi teknoloji üssü olarak konumlandırıyoruz. Türkiye'de hâlihazırda İstanbul'da ofisimiz ve 50 kişilik ekibimiz var. Bu ekibi yıl sonuna kadar 200 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de yetişmiş çok ciddi bir insan kaynağı var. Bu kaynak sayı ve nitelik açısından oldukça yeterli. Bu sebeple Türkiye'yi şirketin dördüncü üssü olarak seçtik” değerlendirmesini yaptı.