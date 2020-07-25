Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dükkânların 470 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 17 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı E5 Cadde ve Metro dükkânlarının yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 235 milyon TL gelir elde edildi. Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “Nisan 2019 tarihinde açık artırması yapılan ve yatırımcısına ortalama yüzde 53 prim sağlayan transfer katındaki dükkânlarımızdaki başarı; E5 Cadde ve Metro dükkânlarına yatırımcılar tarafın gösterilen ilgi ile tescillenmiş oldu ki kısa sürede satıldı. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. 127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimatın Nisan 2021’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.