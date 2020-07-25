Firmadan yapılan açıklamada “Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir” denildi. İstanbul Bilişim’den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği gerekçesiyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikâyetlerini dile getiriyordu. Müşteriler paralarını geri alamazken konu yargıya intikal etmişti.
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
25.07.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teknoloji perakendecisi olarak Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu.
Etiketler : İstanbul Bilişim,İstanbul Bilişim şikayet,
720507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720507.aspx
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