Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmadan yapılan açıklamada “Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir” denildi. İstanbul Bilişim’den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği gerekçesiyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikâyetlerini dile getiriyordu. Müşteriler paralarını geri alamazken konu yargıya intikal etmişti.