Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İSTANBUL

Son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar TL’ye yükselten OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu), 4,9 milyar dolarlık ihracat ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Maden metalürji, çimento beton kâğıt, otomotiv lojistik, finans, hizmet, kimya, enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki 100’den fazla grup şirketi ile 23 ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın 32 bini aşkın çalışanı ve 430 bine yakın üyesi bulunuyor. Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak bu bağımlılığın azalmasına katkı sunan OYAK, yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Malatya Hekimhan’da 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi; İskenderun’da karbon siyahı fabrikası; Kocaeli’de otomotiv ihracatına hizmet edecek Ro-Ro limanı, Manisa’da Türkiye’nin ilk zırh çeliği tesisi için yatırım yapan OYAK, Hekimhan’da kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun’da yapılacak karbon siyahı yatırımlarıyla toplam 650 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye’nin zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkân sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise ihracat üssüne dönüşecek.

PLANLARDA SAPMA YOK

OYAK’ın yakın zamanda hayata geçen yatırımlarını ve gelecek hedeflerini paylaşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, son dört yılda gerçekleşen ve gelecek üç yılda sonuçlanacak yatırımların 5 milyar doları aşacağını söyledi. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine işaret eden Erdem “2019’da bütün güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Süleyman Savaş Erdem, 2016-2020 arasını ‘kararlılık dönemi’ olarak tanımladığını, gerçekleştirdikleri yatırımların odak noktasına sürdürülebilir büyümeyi aldıklarını vurguladı. OYAK bu yıl, 2002’de çıktığı akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörüne yeniden dönme kararıyla TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i bütün operasyonlarıyla birlikte satın aldı. Pazarın beşinci büyük oyuncusu olan OYAK, yaklaşık 900 istasyonun sahibi oldu.

ÇİMENTODA HEDEF İLK 5 YENİ PAZAR AFRİKA

OYAK, Avrupa’nın önde gelen çimento gruplarından Portekizli CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını bünyesine katarak 21,5 milyon ton/yıl olan kapasitesini 32,6 milyon tona çıkardı. Bu yıl ise halka açık beş şirketini OYAK Çimento Fabrikaları AŞ adı altında birleştirerek, iç pazardaki liderliğini

pekiştiren OYAK, global oyuncu olmak için fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Hedefini beş yılda dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olmak olarak belirleyen OYAK Çimento, Batı Afrika’daki Fildişi Sahili’nde ve Kamerun’a yatırım yapıyor.

OYAK PORT İHRACAT ÜSSÜ OLUYOR

Kocaeli’nde otomotiv ihracatına hizmet edecek Ro-Ro limanı inşaatı için harekete geçen OYAK, bu çerçevede, Nippon Yusen Kaisha ortaklığıyla 110 milyon dolarlık OYAK Port yatırımının temelini 2019’da attı. 2021 yılının başında faaliyete geçmesi planlanan ve tamamlandığında dünyanın sayılı limanlarından biri olarak hizmet verecek OYAK Port, otomotiv sektöründe artan ihracat hacminin ortaya çıkardığı talebi karşılayacak ve bir ihracat üssü olarak hizmet verecek.

HEKİMHAN'A 750 MİLYON DOLARLIK TESİS

OYAK, dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük yatırımını ise Türkiye’nin 6,2 milyon ton pelet ihtiyacının üç milyon tonunu tek başına karşılayan Malatya Hekimhan’a yapacak. 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisinin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek.

KARBON SİYAHINDA 300 MİLYON DOLARLIK BAĞIMLILIK BİTİYOR

OYAK, dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahının üretimine öncülük edecek. Başta lastik olmak üzere kauçuk ve boya sanayii gibi farklı sektörlerin üretiminde ana maddelerden biri olan karbon siyahı, bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Continental Carboun’un hâkim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile İskenderun’da üretilecek. Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

ZIRH ÇELİĞİNDE İTHALATI SIFIRLAYACAK

Maden metalürji faaliyet alanı için geçen yıl 1,4 milyar dolarlık yatırım kararı alan OYAK, bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve AR-GE merkezinde de faaliyete başladı. Geçen sene zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesinin sahibi olan OYAK, bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza attı. OYAK, şirketin Finlandiya ve Polonya’daki tesislerine ek olarak Türkiye’de fabrika kurma kararı aldı. Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için Manisa’da kurulan tesis sayesinde zırh çeliği ithalatı sıfırlanacak. Aynı zamanda Türkiye için yeni ve önemli bir ihracat kalemi oluşturulacak.

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRÜN GELİŞTİRİYOR

Tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimi artırmayı hedefleyen OYAK; fasulye, susam, soya, nohut, çeltik, mercimek gibi ürünleri kuraklığa toleranslı bir şekilde yetiştirilebilmesi için AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor. Bünyesindeki HEKTAŞ şirketiyle yakında Türkiye’de ilk sertifikalı siyez buğday çeşitlerine sahip olacak OYAK, Pehlivan 07 gibi hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını da altı yıllığına satın aldı. Blockchain teknolojisine de yatırım yaptan OYAK, bu yatırım ile akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsulleri, akıllı lojistik metotlarıyla son tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyor.