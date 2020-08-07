Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’ye göre korumacılık tedbirlerinin pandemiyle birlikte daha da artış gösterdiği bu dönemde lojistik sektöründe her yaşanan gelişme ihracatçıların ve hedef ülkelerle ikili ticaretin lehine olacak. Eskinazi “Pandemi süresince tedarik zincirinin kırılmasıyla gördük ki global lojistik sistemleri hayati önem arz ediyor. Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-Ticaret merkezi hâline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-Ticaret’te iş birliklerine ihtiyacımız var. Buna odaklanarak yeni nesil ticaret köprüleri oluşturmalıyız. Ticaret Bakanlığımızın ihracatçı birlikleri ve lojistik sektörüyle bir araya gelerek hedef pazarlara erişimi kolaylaştıracak, var olan pazarların büyümesini sağlayacak lojistik merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Tedarik üsleri, e-İhracat’ta hızlı teslimat ve iade maliyetlerinin azaltılmasında da büyük rol oynayacak. Yurt dışında kurulacak tedarik üslerinin özellikle e-İhracat yapmayı hedefleyen B2B şirketlerimiz için ayrı bir önemi var” değerlendirmesini yaptı.