Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tarsus Turkey tarafından Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan Zuchex, 2019’u 4,5 milyar dolar ihracatla kapatan yerli ev ve mutfak eşyaları sektörünü, aralarında dünya perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyla buluşturacak. 10-13 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek fuar kapsamında, geçen yıl ilk kez uygulanan Overseas Buyer programı, bu sene de tekrarlanıyor. Program sayesinde sektöre 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi sağladıklarını söyleyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip binlerce profesyonel iş insanının 2020 yılı için satın alma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri en büyük fuar olan Zuchex’e yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Causey “Tüm Dünya’dan zincir perakende firma yetkilileri ve satın alma heyetleri Türkiye’nin üretici markalarıyla bire bir görüşmeler yapmak üzere fuara gelecek. Farklı nedenlerden ötürü İstanbul’a seyahat edemeyenleri ise Online B2B uygulaması üzerinden dijital ortamda ağırlayacağız” dedi. 10 salon ve 75 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek Zuchex 2020’de Türkiye’nin lider üretici markaları; ‘Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları, Bahçe Aksesuarları, Ev Eşyaları, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri’ne dair en yeni koleksiyonlarını sergileyecek.