Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yedi aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaştı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi. Ocak-temmuz döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 47 bin 494 adetle Renault oldu. Renault’yu 37 bin 475 adetle Fiat ve 23 bin 474 adetle de Volkswagen (VW) izledi. Böylece otomobil satışında ilk üçünün ikisi yerli üretim yapan firmalardan oluştu. Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken sekiz adet Aston Martin, dokuz adet Bentley, 13 adet Ferrari ve 11 adet Lamborghini satıldı. Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde 25 bin 607 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 19 bin 32 adetle Fiat izledi. Ardından 7 bin 22 adetle Volkswagen sıralandı. Bu arada, bu yılın ocak-temmuz döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 56 bin 507 adetle ilk sırada yer aldı. Ardından 48 bin 904 adetle otomobil pazarının lideri Renault ve 36 bin 48 adetle de hafif ticari araç pazarının lideri Ford sıralandı.