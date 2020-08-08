Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOFAŞ, büyüme stratejilerine temel oluşturmak amacıyla planladığı 5G’ye hazırlık yatırımlarında çözüm ortağı olarak Vodafone Business’ı seçti. İş birliği çerçevesinde Tofaş, Bursa'daki yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi olan, 350 bin metrekaresi kapalı olmak üzere bir milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikasında Vodafone Business’ın insanları ve nesneleri Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle birbirine bağlayacak. Şu anda kullandığı kablosuz ve sabit network bağlantılarını Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile değiştirecek olan TOFAŞ, bu yatırımıyla otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük etmiş olacak. Özelleştirilmiş Mobil Şebeke sayesinde TOFAŞ’ın Wi-Fi bağlantısı değiştirilecek, tesisin farklı bölgelerine dağılmış makinelerden ve nesnelerin interneti sensörlerinden veri toplayan ‘Akıllı İstasyonlar’ın ve üretim hattında yer alan sıkma makinelerinin bağlantıları sağlanacak. TOFAŞ, işletme için kritik olan hizmetlerle üretim ağları gibi servisleri tesislerinde kurulan lokal şebeke aracılığı ile güvenli, hızlı, düşük gecikmeli ve kesintisiz şekilde sürdürebilecek. İnsanların, stokların, araçların lokasyonlarının belirlenmesi ve güvenliğin sağlanması, operasyonel etkinliğin artırılması ile iş gücü yönetimine destek sağlanması bu teknolojinin sunduğu diğer avantajlar olacak.

ÖRNEK OLACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin “TOFAŞ ile iş birliğimiz ülkemiz için örnek teşkil edecek. Çünkü 'Özelleştirilmiş Mobil Şebeke', düşük gecikme ve korunan veri akışıyla dijital işletmeler için yeni ufuklar açıyor” dedi.

MALİYET AZALACAK

TOFAŞ Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu da “Proje ile TOFAŞ network altyapısı, daha yalın ve esnek bir yapıya kavuşacak. Network altyapısı maliyetlerinde toplam sahip olma maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlayacak” diye konuştu.