Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleme iddiası ile günümüze kadar gelen 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım dilini yansıtırken en son teknolojileriyle de geleceğe ışık tutuyor. Marka tutkunları tarafından merakla beklenen araç sportif dış tasarım çizgileri, lüks dinamizmle bir araya getiriyor. Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği bunulan Yeni BMW 5 Serisi, 170 bg güç üreten 1,6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2,0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri sunuyor.