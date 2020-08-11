Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden pozitif sinyaller gelmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat iklimi endeksi, şubat ayında 50,4 seviyesindeydi. Nisanda, tarihinin en düşük seviyesi olan 19,1'i görmüştü. Pandemide normalleşme ile birlikte başlayan toparlanma hızlandı ve endeks, temmuzda 53'e yükseldi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeksteki bu toparlanma, ihracatta artışların yaşanacağına işaret etti. İSO'dan yapılan açıklamada da "Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğunu gösteriyor" görüşüne yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İhracat İklimi Endeksindeki yükselişe ilişkin "Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" ifadesini kullandı. Toparlanmaya dikkat çeken Bakan Albayrak "Endeks, son 5 ayda ilk defa eşik değerin üzerine çıkarak, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

Bu arada iş dünyası da, yaşanan pozitif gelişmelere rağmen gittikçe artan olumsuz algı operasyonlarına tepki göstermeye devam ediyor. Dış Ekonomik Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin, Ağustos 2018'de yaşanan kur atağıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ekonomi yönetiminin hızlı ve kararlı adımları sayesinde başa çıkmayı başardığını hatırlattı. Olpak "Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Türkiye, kendi dinamiklerine sahip ve kriz yönetiminde uzman... Ülkemiz, koronavirüs sürecinde de ekonomide açıklanan tedbirlerle başarılı bir mücadele verdi ve proaktif bir yaklaşım sergiledi. Piyasalarda yaşananlara yönelik, birçok parametresi bulunan bu durumla ilgili, Hazine ve Maliye Bakanı’mızın hedef gösterilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Sayın Bakan’ımız, hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. Biz de ülkemize olan inancımız ve güvenimizle yaşananların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.