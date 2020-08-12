Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ay 1,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisinin ardından ikinci sırada olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe AB’ye ihracatta artışlar dikkat çekti. Temmuz'da Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı Almanya'ya yüzde 15 artışla yaklaşık 350.000.000 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeye ihracatta ilk yedi aylık ihracatındaki gerileme de yüzde 6'da kaldı.

En fazla ikinci ihraç pazarı olan İspanya'ya satış yüzde 5 arttı, 248.900.00 dolar oldu. Üçüncü İngiltere'de yüzde 11,8'lik artışla 183.000.000 dolar, Hollanda'da yüzde 34'lük artışla 154.000.000 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.