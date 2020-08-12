Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki düşüşün en belirgin nedeni Rusya'nın koronavirüs aşısını tescil ettirmesi; bir diğer nedeni de yatırımcıların yeniden dolara yönelmesi.

Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.

7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören ons altın son 7 yılın en sert düşüşünü yaşayarak dünkü en yüksek seviyesinden 170 dolar aşağı inerek 1863 dolara kadar geriledi.

Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen gram altın, yeni güne 436 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını 2.883 liradan satılıyor.

Altın, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle 1.900 dolar seviyesinin altına düştü. Asya piyasalarının yakından izlendiği altının ons fiyatı ise 1.880,86 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞ DE SERT DEĞER KAYBI YAŞADI

Yatırımcılar tarafından çok tercih edilmese de altın fiyatlarındaki yükselişe paralel değer kazanan gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi. (NTV)