Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücevher İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre yılın yedi ayındaki mücevher ihracatında en yüksek pay 1,53 milyar dolarlık ihracatla ‘altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ grubundan geldi. Bu grubu, yüzde 57'lik artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata erişen ‘işlenmemiş veya yarı işlenmemiş altın’ takip etti. Ocak-temmuz döneminde ‘altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ mal grubunda en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 473 milyon dolarla Irak, 239 milyon dolarla Birleşik Arap Emîrlikleri ve 186 milyon dolarla Almanya oldu. Külçe altın olarak bilinen ‘işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın’ grubunda ise en çok ihracat 845 milyon dolarla Birleşik Krallık'a, 447 milyon dolarla ABD'ye ve 98 milyon dolarla İsviçre'ye yapıldı.