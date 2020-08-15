Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. Endeks mayısta yıllık bazda yüzde 19,4, nisanda 31,3 azalmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 düştü.

AYLIK YÜZDE 17,6 ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20,2 düşüş gösterdi.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, sanayi üretimi endeksinde haziran ayındaki yüzde 17,6’lık artışla Avrupa’da ilk sırada yer aldığını bildirdi. Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak “Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17,6’lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir defa daha hayal kırıklığına uğratacak” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz" açıklamasını yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLAMINDA YÜZDE 9,1 ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6’lık artış gösteren Türkiye’yi, yüzde 17,1’lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5’lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1’lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3’lük düşüşle Norveç dikkati çekti.