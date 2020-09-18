Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 5 milyon LPG'li araç sahibinin alışveriş merkezleri (AVM) otoparklarına girmesiyle ilgili düzenlemede sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; ilgili yönetmeliğin 10-15 gün sonra hayata geçirileceğini söyledi. Türk Stadartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilen şartlarda muayeneleri yapılan LPG'li araçların, yine TSE'nin belirlediği şartlardaki otoparklara alınacağını aktaran Bakan Kurum "AVM'ler ve iş yerleri 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi alacak. LPG'li araçlarımız da kontrollü şekilde buralara alınabilecek" diye konuştu. Hem araçların hem otoparkların belli standartta olacağına işaret eden Bakan Kurum "Muayeneleri yapılmış araçlar, TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata uygun otoparklara girebilecekler. Bu şartları sağlayan AVM'leri, iş yerlerini biz ilan edeceğiz. Araçlara ilişkin süreçleri de iş yerleri yönetecek" dedi.

DEPOZİTO 2021'DE

Geri dönüşüm projelerine devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum "Depozito sistemi 2021'de hayata geçecek. Eskiden olduğu gibi süt şişesini iade edenler para ödemeyecek. Ama etmeyenler o şişenin bedelini, benim toplamak zorunda olduğum bedeli vermek zorundalar" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, afet bölgelerinde yapılan çalışmalarla ilgili de şunları anlattı: 2 milyar TL yatırımla Giresun'da Yeni Dereli'nin inşasına en kısa zamanda başlayıp, önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar teslim edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar da 8 bini Elâzığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere, 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Elâzığ ve Malatya'da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye'de tarihinde de bir ilktir.