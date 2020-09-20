Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün deneme ve tescil çalışmaları tamamlanan trenler, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alındı. Sekiz vagondan oluşan setler önemli bir kapasite artırımı sağlayacak. Toplamda 483 yolcu kapasitesi olan setlerin yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı. Bazı parçaları Türk firmaları tarafından üretilen yeni tren setlerinin devreye alınmasıyla, Ankara-İstanbul arasında ekspres seferler hizmete konulacak ve seyahat süresi 30 dakika kısalacak. Ayrıca salgın öncesinde 23 bin olan günlük YHT yolcu sayısının, 2021 yılında 40 binin üzerine çıkması bekleniyor. Anlaşma dâhilindeki diğer dört tren setinin ise 5 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere kademeli olarak Şubat 2021’e kadar Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor.