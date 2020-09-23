Petrol fiyatlarında gerileme yaşandı ve küresel ürün fiyatları düştü. Gelişmeler, iç piyasada pompa fiyatlarına da yansıdı. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 19 kuruş indirim geldi. Motorinde ise bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi İstanbul'da, 6,88 TL'den 6,69 TL'ye geriledi.
Benzinin litresinde 19 kuruş indirim
23.09.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 vakalarındaki artış, endüstriyel faaliyette yavaşlama kaygılarını artırdı.
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733813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733813.aspx
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