Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında gerileme yaşandı ve küresel ürün fiyatları düştü. Gelişmeler, iç piyasada pompa fiyatlarına da yansıdı. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 19 kuruş indirim geldi. Motorinde ise bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi İstanbul'da, 6,88 TL'den 6,69 TL'ye geriledi.