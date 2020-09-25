12 Mart 2020’ye kadar 180 etkinliğe ev sahipliği yaparak 7.000’den fazla insana ulaşan Facebook İstasyon, pandemi sebebiyle çevrim içi ortama taşınan 225 etkinlik sayesinde de 25.000’den fazla insana ulaştı. Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür “KOBİ’lerin ihracat yapmasına destek olmayı hedefleyen Sınırları Aşan KOBİ’ler programıyla 550 farklı işletmenin gelişimine katkıda bulunduk” dedi. Facebook İstasyon, çeşitli toplulukların dijital dünyada büyümelerini amaçlıyor.
Facebook İstasyon bir yaşında!
25.09.2020 - 05:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 05:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milletlerarası Ticaret Odası ve Habitat Derneği’nin İstanbul’da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi “Facebook İstasyon” birinci yılını doldurdu.
Etiketler : facebook istasyon,
734284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734284.aspx
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