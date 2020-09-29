Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı yeni YEP’le 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Genel ekonomik şartların gereği doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda temel ekonomik büyüklükler yanında makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek. YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezî yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek.