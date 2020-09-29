Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı yeni YEP’le 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Genel ekonomik şartların gereği doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda temel ekonomik büyüklükler yanında makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek. YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezî yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek.
Yeni Ekonomi Programı açıklanacak
29.09.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası olacak Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) bugün açıklanması bekleniyor.
Etiketler : yeni ekonomil program,berat albayrak,
735200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735200.aspx
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